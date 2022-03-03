В Киеве полиция 2 марта задержала в метро диверсантов. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины в Facebook.

«На одной из столичных станций метро оперативники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины обнаружили мужчин, которые подозрительно вели себя. Во время тщательного осмотра вещей полицейские обнаружили у одного из диверсантов детскую игрушку, в которой были спрятаны боеприпасы. Его товарищ – гражданин Беларуси, тоже имел при себе боевые патроны. Кроме того, на той же станции оперативники Нацполиции обнаружили вражеского диверсанта, передающего врагу позиции подразделений Вооруженных сил Украины через мессенджеры», – говорится в сообщении.

Также на станции метро к полицейским обратились граждане по поводу подозрительного поведения двух мужчин.

«Во время проверки правоохранители обнаружили и изъяли у мужчин боеприпасы, снаряжение четыре магазина, затвор с бойком в автомат Калашника АК-74, штык-нож и пять кубов наркотического вещества. В метро диверсанты пришли якобы переночевать и скрыться от авиаударов. Задержанные переданы работникам СБУ для проведения дальнейших следственных действий. Полиция призывает: в случае обнаружения подозрительных лиц соблюдать меры личной безопасности и немедленно уведомлять полицию. Правоохранители продолжают усиленный режим охранять правопорядок», – сообщили в пресс-службе. (gordonua.com)