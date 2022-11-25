В Казахстане суд принял решение о блокировке сайта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает пресс-служба Талгарского районного суда.

Заявление с просьбой заблокировать сайт ВОЗ подал прокурор Талгарского района Алматинской области. Суд заключил, что на портале организации опубликованы подробные методы и способы совершения суицида.

«Принимая во внимание, что одной из высших ценностей в Казахстане признан человек и его жизнь, а на распространяемых интернет-ресурсах содержится информация о способах лишения жизни человека, побуждающая к намеренному лишению собственной жизни, заявление прокурора подлежало удовлетворению», — пояснили решение в пресс-службе суда. (gazeta.ru)