Министр энергетики провинции Альберта в Канаде Соня Сэвидж и премьер-министр региона Джейсон Кенни предложили поставлять канадскую нефть в США вместо российской из-за ситуации вокруг Украины.

«США хотят заменить российские баррели на венесуэльские? Такое нарочно не придумаешь: суровое время требует суровых решений. Напоминание о безрассудстве энергетической политики последнего десятилетия. Канада с третьими по величине запасами могла бы снабжать США и мир», — написала Сэвидж на своей странице в Twitter.

Кенни в свою очередь заявил, что Соединенные Штаты планируют заменить экспорт российской нефти ввозом ресурса из «иранской и венесуэльской диктатур» после отмены санкций.

По словам политика, жители Альберты были бы рады, если бы американский президент Джо Байден нанес им визит.

«Мы могли бы обсудить доставку примерно 1 миллиона баррелей в день ответственно произведенных энергоресурсов от ближайшего друга и союзника США», — отметил Кенни, добавив, что прежде нужно отменить блокировку трубопровода Keystone XL на границе Канады и США. (Газета.ру)