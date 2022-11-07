Греческая компания Energean обнаружила на скважине «Зевс» в Израиле 13 млрд кубометров природного газа. Ранее в компании сообщали, что ожидаемые запасы природного газа в этом месте варьируются от 10 до 21 млрд кубометров газа, сообщает 9 канал.

«Зевс» расположен на Средиземноморском шельфе, неподалеку от буровой платформы «Кариш».

Часть газа с этого месторождения, скорее всего, будет идти в израильский газопровод для внутренних нужд, часть — идти на экспорт, в том числе в Грецию и на материковую Европу.