В Италии создали первую в мире убивающую коронавирус вакцину

Итальянские исследователи утверждают, что разработали первую в мире вакцину, которая сможет убить коронавирус. Они планируют в скором времени начать испытывать ее на людях, пишет Daily Mail.

Отмечается, что эту вакцину уже протестировали на грызунах. Ученые сделали мышам укол с сывороткой и потом взяли у них антитела. Предварительные результаты лабораторных испытаний показали, что антитела были способны остановить заражение коронавирусом и человеческие клетки.

Глава компании, которая занимается разработкой вакцины, сообщил, что масштабные испытания вакцины запланированы на осень текущего года.

«Насколько нам известно, мы первыми в мире продемонстрировали нейтрализацию коронавируса вакциной», — добавил он.

В настоящее время коронавирус выявлен у 3,8 млн человек по всему миру. Выздороветь после заражения инфекцией смогли свыше 1,2 млн пациентов, а умерли — 263 889. (Газета.Ру)

| 2020-05-07T02:29:36+00:00 7 мая 2020, 07:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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