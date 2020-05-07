В Италии создали первую в мире убивающую коронавирус вакцину

Итальянские исследователи утверждают, что разработали первую в мире вакцину, которая сможет убить коронавирус. Они планируют в скором времени начать испытывать ее на людях, пишет Daily Mail.

Отмечается, что эту вакцину уже протестировали на грызунах. Ученые сделали мышам укол с сывороткой и потом взяли у них антитела. Предварительные результаты лабораторных испытаний показали, что антитела были способны остановить заражение коронавирусом и человеческие клетки.

Глава компании, которая занимается разработкой вакцины, сообщил, что масштабные испытания вакцины запланированы на осень текущего года.

«Насколько нам известно, мы первыми в мире продемонстрировали нейтрализацию коронавируса вакциной», — добавил он.

В настоящее время коронавирус выявлен у 3,8 млн человек по всему миру. Выздороветь после заражения инфекцией смогли свыше 1,2 млн пациентов, а умерли — 263 889. (Газета.Ру)