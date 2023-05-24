Более 3,5 тыс. артефактов следователи изъяли у 16 человек, подозреваемых в археологическом мародерстве в Италии. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, итальянская полиция смогла обнаружить «сеть археологических мародеров и международных торговцев древнегреческими и римскими реликвиями».

Как уточняется, задержанным были предъявлены обвинения в преступном сговоре, незаконных раскопках, краже, торговле крадеными товарами.

При этом пятерым подозреваемым удалось избежать ареста, но им предстоит явиться в полицию.

Остальные 11 фигурантов расследования поместили под арест.

Во время обысков были обнаружены сотни золотых, серебряных и бронзовых монет древнегреческих и римских времен, ювелирные украшения и прочие артефакты.

Предварительно, артефакты добывались на незаконных раскопках в южных регионах Апулии, Кампании и Базиликаты.