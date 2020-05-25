В Италии хотят возобновить Серию А 13 или 20 июня

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора рассказал о планах по возобновлению сезона Серии А, прерванного из-за коронавируса.

«Мы работаем над двумя возможными датами начала матчей Серии А – 13 и 20 июня. Протокол возобновления сезона готов, он очень схож с тем, что мы согласовали для тренировок. В четверг мы решим, сможем ли мы продолжить и когда мы это сделаем.

В Германии договорились бесплатно показывать что-то вроде нарезки лучших моментов и голов в режиме онлайн. Нам точно нужно рассмотреть что-то в Италии, чтобы избежать скопления людей в барах», – сказал Спадафора Rai TG3. (sports.ru)