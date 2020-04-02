В Италии число жертв пандемии почти достигло 14 тысяч

Число умерших от вызываемого новым коронавирусом заболевания и его последствий в Италии за сутки составило 760 человек, достигнув 13 915 человек с начала пандемии.

Как передает ТАСС, об этом сообщил в четверг глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

«Число инфицированных в настоящий момент составляет 83 049, на 2 477 больше, чем накануне. Из них 4 053 находятся в отделениях интенсивной терапии, 28 540 госпитализированы и более 50 тыс. — на домашнем режиме, что составляет 61% всех инфицированных в настоящий момент. Число скончавшихся сегодня, к сожалению, 760», — сообщил Боррелли. При этом, по его словам, сохраняется хороший темп выздоровления, на данный момент число излечившихся достигло 18 278 человек, на 1 431 больше за сутки.

Общее число инфицированных в Италии с начала эпидемии, включая умерших и вылечившихся, составило 115 242 человек.

Как отметил Боррелли, можно говорить о снижении числа госпитализаций и поступлений в отделения интенсивной терапии. «Сегодня в реанимацию поступили 18 человек, можно говорить, что с 27 марта мы наблюдаем снижение числа госпитализаций, поэтому можно говорить о стабилизации этих показателей, но пока еще преждевременно говорить о начале настоящего снижения темпов [эпидемии]», — сказал Боррелли.