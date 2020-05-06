В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 244 человека

По меньшей мере 244 человека умерли за сутки в Испании из-за коронавируса нового типа.

Об этом сообщил в среду Минздрав королевства.

Ранее в течение трех дней подряд число летальных исходов в стране не превышало 200. Антирекорд по смертности был зарегистрирован в Испании 1 апреля — тогда за сутки умерли 950 пациентов. Общее число умерших с начала распространения инфекции в стране достигло 25 857.

Число инфицированных выросло за 24 часа на 685. Общее число заболевших, обнаруженных при помощи ПЦР-тестов, достигло 220 325.(ТАСС)