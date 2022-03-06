6 марта при обстрелах погибли восемь мирных жителей Ирпеня. Об этом сообщил городской голова Александр Маркушин.

В частности, по его словам, люди погибли при попытке эвакуации через село Романовка.

«Российские захватчики обстреляли мирных наших местных жителей. Погибла семья, попал снаряд, мина, и на моих глазах два маленьких ребенка и двое взрослых погибли», – сказал он.

Глава города также опроверг, что Ирпень захвачен оккупантами.

«Ирпень воюет! Ирпень не сдался! Часть Ирпеня действительно захватили российские захватчики, но часть Ирпеня бьется и не сдает свои позиции», – сказал он.

Эвакуация из города продолжится завтра, 7 марта, в 10.00, добавил он. (gordonua.com)