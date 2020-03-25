В Иране за сутки 143 человека умерли от коронавируса

Иран выявил более 2,2 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, за сутки скончались 143 человека, сообщил советник министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде.
Власти Ирана заявляли о «второй волне» распространения коронавируса в стране.
«Со вчерашнего дня к сегодняшнему выявлено 2 206 новых случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных достигло 27 017», — написал чиновник в Twitter.
«С учетом 143 жертв за прошедшие сутки, число погибших достигло 2 077», — добавил он.(РИА Новости)
| 2020-03-25T14:10:56+00:00 25 марта 2020, 14:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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