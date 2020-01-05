В Иране стартовала церемония прощания с Сулеймани

Тело убитого в результате операции США в Ираке командующего элитным подразделением армии Ирана — силами специального назначения «Кудс» генерала Касема Сулеймани доставили в Иран, проходит церемония прощания.

«Тело мученика генерала Касема Сулеймани доставили в Иран», — сообщает агентство ISNA. Отмечается, что самолет приземлился в аэропорт в городе Ахваз на юго-западе Ирана.

В воскресенье, помимо прощания в Ахвазе, пройдут церемонии в Мешхеде, в воскресенье вечером — понедельник прощаться с генералом будут в Тегеране, а во вторник его похоронят в Кермане.

Иранское телевидение ведет прямое вещание из Ахваза – административного центра провинции Хузестан, где проститься с генералом собрались, по данным иранских СМИ, миллионы человек.

Под речи глашатая они держат портреты с генералом, подхватывая его слова и обещая возмездие США за гибель Касема Сулеймани. «Смерть Америке», — раздается в громкоговорителях по всему городу.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.