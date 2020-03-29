В Иране прошло предварительное тестирование лекарства от коронавируса

Университет медицинских наук (Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences), расположенный на юго-западе Ирана в городе Ахваз провинции Хузистан, тестирует растительный препарат для лечения коронавирусной инфекции.

Об этом сказал Trend член ученого совета Университета медицинских наук Ирана Мансур Амин Тасним.

По словам Амина, этот препарат с флавоноидом, полученный из растения в больнице Рази города Ахваз, уже прошел испытания на более чем 10 пациентах.

Амин добавил, что пять носителей коронавируса положительно отреагировали на данный препарат, и предварительные результаты свидетельствуют о том, что препарат эффективен при лечении COVID-19.

Член Ученого совета также выразил надежду на положительную реакцию у остальных пациентов.

“Если результаты будут положительными, то с одобрения министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана можно будет опробовать препарат и на других пациентах”, – отметил он.

Отметим, что на сегодня министерство здравоохранения и медицинского образования Ирана подтвердило, что на сегодня в стране 38 309 человек заразились коронавирусом, из которых 2 640 человек умерли, а 12 391 излечились.