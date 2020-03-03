В Иране произошли перебои с доступом к интернету

Перебои с доступом к интернету наблюдаются на всей территории Ирана. Соответствующая информация была опубликована утром во вторник на сайте мониторинговой международной некоммерческой организации NetBlocks.

По ее данным, основные интернет-провайдеры Ирана в течение часа были недоступны, позднее их работа частично восстановилась. Доступ в интернет на национальном уровне упал до 50%. В настоящее время проводится расследование причин произошедшего отключения.

В последний раз временные перебои с доступом в интернет в Иране были зафиксированы 8 февраля. Тогда, как заявил представитель Организации инфраструктурных коммуникаций при министерстве информационно-коммуникационных технологий страны Саджад Бонаби, Иран подвергся кибератаке.(ТАСС)

| 2020-03-03T08:28:28+00:00 3 марта 2020, 11:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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