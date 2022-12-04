Четверых человек казнили в Иране по обвинению в шпионаже в пользу израильских служб внешней разведки, сообщает агентство Mehr, ссылаясь на вердикт Верховного суда исламской республики.

Из документа следует, что «четверо обвиняемых в сотрудничестве с разведкой сионистского режима [Израиля] и в похищении людей были казнены рано утром в воскресенье».

Еще трех человек приговорили к лишению свободы на срок от пяти до десяти лет по обвинению в «совершении преступления против безопасности страны, пособничестве в похищении людей и хранении оружия».