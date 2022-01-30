Сотрудники служб безопасности Ирака задержали мужчину, подозреваемого в причастности к атаке на аэропорт Багдада. Об этом в субботу сообщил иракский телеканал Alsumaria со ссылкой на источник в сфере безопасности.

По сведениям канала, задержанный проживает в районе Абу-Грейб к западу от Багдада, где ранее была обнаружена пусковая установка, из которой, предположительно, был произведен обстрел аэропорта.

Как в свою очередь информировал иракский новостной портал Baghdad Al Youm, в настоящее время следствие пытается установить организацию или группировку, в которых мог состоять задержанный, а также весь круг причастных к обстрелу лиц.