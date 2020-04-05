В Иордании сообщили, что границы страны будут закрыты до конца поста в месяц рамадан

Иордания сохранит закрытыми свои сухопутные, воздушные и морские границы вплоть до конца мусульманского поста в месяц рамадан по лунному календарю, который приходится в этом году на 23 апреля — 22 мая. Об этом, как передало в воскресенье агентство WAFA, сообщил в Аммане министр здравоохранения Хашимитского Королевства Саад Джабер.

«Несмотря на то, что ситуация в целом остается под контролем, иорданские границы и аэропорты будут закрытыми до истечения рамадана и может быть даже после его окончания», — заявил министр, отметив, что такой шаг соответствует чрезвычайным мерам по предотвращению распространения коронавируса.

По его словам, 90% подданных соблюдают введенный комендантский час, что позволило локализовать распространение коронавируса. «Под угрозу ставят свои семьи те, кто нарушают обязательный режим самоизоляции», — подчеркнул глава Минздрава.

По его данным, число инфицированных в королевстве выросло за сутки на 13 человек и достигло 323. Пять пациентов, заразившихся коронавирусом, умерли в больницах и еще 16 выписались после прохождения необходимого лечения.(ТАСС)