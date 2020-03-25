В Индии новорожденную назвали Корона в честь вируса

В индийском штате Уттар Прадеш новорожденную девочку назвали Корона — в честь коронавируса, сообщает Dessan Herald.
Как рассказал журналистам дядя ребенка Нитеш Трипати, хотя вирус несомненно очень опасен, он, тем не менее, сплотил людей и способствовал укоренению здоровых привычек. По его словам, сейчас важно не паниковать, следовать советам медиков и властей.
«Эта малышка станет символом единства людей в борьбе с вирусом», — заключил он.
Корона родилась всего за несколько часов до введения комендантского часа 22 марта. Ребенок здоров и вместе с матерью готовится к выписке. (РИА Новости)
| 2020-03-25T11:13:41+00:00 25 марта 2020, 11:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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