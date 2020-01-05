В Хорватии выбирают президента

В Хорватии открылись участки на втором туре выборов президента, сообщает Государственная избирательная комиссия (ГИК) республики.

За пост главы государства борются действующий президент Колинда Грабар-Китарович и лидер оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Зоран Миланович. Избирком зарегистрировал 3 миллиона 855 тысяч избирателей, которые голосуют на более чем 6,5 тысячах участков в стране и за рубежом. За ходом голосования следят свыше 24 тысяч местных и иностранных наблюдателей. Участки открыты с 7:00 до 19.00.