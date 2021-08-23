Грузинские медики зафиксировали первый летальный исход среди жителей страны, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом в понедельник сообщила журналистам глава Минздрава республики Екатерина Тикарадзе.

«Подобный случай уже зафиксирован. Конечно, это очень прискорбный факт. В мире есть такие единичные случаи, и он был зафиксирован и в Грузии. Однако это не должно стать поводом для паники», — сказала Тикарадзе.

По словам министра, доля смертей среди полностью вакцинированных людей составляет 0,001%. У пациента, который недавно скончался, было множество хронических заболеваний, и врачи не сумели его спасти. На вопрос журналистов, какой вакциной он был привит, Тикарадзе ответила, что «это является личной информацией пациента».

В республике с 15 марта ведется вакцинация населения препаратами компаний AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac Biotech. С 5 июля власти начали массовую вакцинацию населения, которое составляет более 3,7 млн человек. По данным Минздрава, обе дозы получили 294 365 человек, что составляет 7,89% населения.