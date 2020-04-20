В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 399 человек

Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 399 человек, вылечились 93, сообщается в понедельник на специальном сайте по мониторингу заболевания, который был создан правительством страны.

В воскресенье власти сообщали о 394 заразившихся коронавирусом и 86 вылечившихся. Правительство Грузии ввело чрезвычайное положение, всеобщий карантин и комендантский час с 21.00 до 6.00. Запрещен выезд и выезд в крупные города страны, в масштабах всей страны до 21 апреля введен запрет на передвижение всех видов легковых автомобилей. Представители грузинских властей ожидают эпидемического пика в ближайшие две-три недели.