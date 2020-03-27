В Грузии число инфицированных коронавирусом дошло до 83 человек

Количество лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Грузии возросло до 83-х человек, сообщают грузинские СМИ.

Согласно информации, от вируса излечились 14 пациентов, в режиме карантина находятся 4 505 человек, в стационаре под наблюдением врачей — 247 пациентов.

В связи с пандемией коронавируса Грузия с 18 марта на две недели закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев.

До 21 апреля в Грузии действует режим чрезвычайного положения. Страна практически полностью приостановила международное авиационное, сухопутное и морское сообщение.

В период действия ЧП лица, нарушившие установленные для них правила карантина или самоизоляции, будут принудительно помещены в соответствующие медучреждения. Кроме того, им придется заплатить крупный штраф: физическим лицам — 3 тысячи лари (1 тысяча долларов), юридическим лицам — 15 тысяч лари (5 тысяч долларов).

| 2020-03-27T22:42:41+00:00 27 марта 2020, 23:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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