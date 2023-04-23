Парламент Греции распущен в субботу указом президента Греции Катерины Сакелларопулу в связи с парламентскими выборами 21 мая. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей (АМНА).

По традиции, указ президента о роспуске парламента и назначении выборов на 21 мая был вывешен вечером руководителем охраны высшего законодательного органа бригадным генералом Фотисом Дуицисом на специальной доске объявлений у двери восточного входа в парламент. В указе также отмечается, что новый состав парламента, который изберут по итогам выборов 21 мая, будет созван 1 июня, когда состоится приведение к присяге новых депутатов, а 2 июня новый парламент изберет своего председателя.

Ранее в субботу премьер-министр Кириакос Мицотакис посетил президента страны Катерину Сакелларопулу и попросил ее распустить парламент и назначить выборы на 21 мая. После этого в телевизионном обращении к нации, которое транслировал телеканал ERT-1, Мицотакис заявил, что стране необходимо сильное представительство на международном уровне, что «требует политической стабильности в течение четырех лет». Греции нужна «четкая перспектива своего курса и четкие решения своего руководства», сказал премьер.

По словам телеканала, в период до выборов 21 мая члены правительства остаются в своих министерствах, за исключением министра внутренних дел Макиса Воридиса и официального представителя правительства Иоанниса Иконому. Вместо Воридиса обязанности исполняющего обязанности министра внутренних дел возлагаются на бывшего омбудсмена, профессора административных наук Афинского университета Каллиопи Спану, а информированием общественности о ходе работы правительства вместо Иконому будет заниматься государственный министр Акис Скерцос. (ТАСС)

