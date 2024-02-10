Полиция Греции 10 февраля сообщила об аресте четырех членов анархистской группировки, у которых во время обыска обнаружили значительное количество взрывчатки.

Об этом сообщает # со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что инцидент произошел через неделю после взрыва самодельного устройства возле одного из министерств.

Арестованным инкриминируют изготовление и хранение взрывчатых и зажигательных веществ, а также нарушение законов об оружии и наркотиках.

Все четверо арестованных принадлежат к группировке «Заговор огненных ячеек» – анархистской организации, члены которой ранее отбывали длительные сроки заключения за нападения с использованием бомб, которые присылали по почте.

Среди арестованных 45-летний бывший ведущий член группировки, ранее судимый за терроризм, а также двое бывших офицеров греческих Военно-морских сил.