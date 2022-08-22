В гости к полосатой малышке Нур мы отправились с таким вдохновением, с каким только можно себе это представить. Доброжелательная, профессиональная команда Бакинского зоопарка оперативно уладила все вопросы, и вот команда # уже стоит у входа в просторный вольер размером с пятикомнатную квартиру! На этой же территории расположен еще и бассейн, высажено много деревьев.

Тигренок выбегает из своего домика и по очереди приветствует каждого из нас, обнюхивая и обнимая лапками! Сложней всего в этой ситуации дались фото и видео съемки — нужно было делать то, ради чего мы, собственно пришли — работать, а хотелось — отложить аппаратуру в сторону и просто играться с этой невероятной и чудесной полосатой леди!

Нур появилась на свет 15 апреля 2022 года. Ее рождение стало большим и радостным событием — амурские тигры редко размножаются в неволе.

Но зоопарк в Баку — это всем зоопаркам зоопарк! Огромный, просторный и в то же время уютный, он похож на обитель гармонии и зеленого рая, раскинувшегося на 4 гектарах земли! Животные чувствуют себя здесь комфортно и безопастно, а уход за ними отвечает самым высоким международным стандартам.

Родители Нур — амурские тигры Велес и Ярга, а Нур — их долгожданный первенец, родилась с весом 3 кг 85 граммов.

Несмотря на то, что мама-тигрица не смогла долго кормить малыша молоком, Нур в свои четыре месяца набрала необходимый вес. Сегодня эта юная тигрица и любимица всего зоопарка весит добрых 17 килограммов! В ее рационе уже присутствует красное мясо, а также Нур очень любит курятину.

У детеныша очень веселый нрав, она невероятно подвижная, ласковая, у нее хороший аппетит и красивая, блестящая шерсть.

Общение с Нур оставило незабываемые эмоции и желание повторить встречу!

Предлагаем читателям убедиться в этом и насладиться фоторепортажем # и видеороликом, который специально для нас сделал известный видеограф Эльнур Хакимов из компании ST Group, возглавляемой топовым азербайджанским клипмейкером и режиссером Самиром Тахировым.