В Германию доставили больных из Италии

В аэропорту Лейпцига приземлился самолет вооруженных сил Италии, доставивший группу итальянских пациентов, зараженных коронавирусом SARS-CoV-2.

Накануне глава федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что власти Италии обратились с просьбой о помощи. «Это важный знак, что мы можем и другим помочь», — подчеркнул политик.

Изначально речь шла о шести пациентах, позднее о восьми, которые будут распределены по различным клиникам. По состоянию на 23 марта, в Саксонии зарегистрировано 865 случаев заражения, большинство из которых приходятся на Дрезден, Цвиккау и Лейпциг. Три пациента скончались. (DW)