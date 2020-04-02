В Германии выявили более 73,5 тысячи случаев заражения коронавирусом

Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Германии за сутки возросло на 6156 и достигло 73522, число скончавшихся за сутки возросло на 140 — до 872 человек, сообщает в четверг Институт Роберта Коха.

Институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава, ведет статистику заболеваемости по стране, но его данные публикуются раз в сутки и отличаются от данных СМИ, ведущих свой подсчет. Руководство института ранее заявляло, что в курсе расхождений в данных, и объясняло это «временным лагом» и необходимостью сводить воедино официальные отчеты региональных ведомств.

Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Баварии (18496), Северном Рейне-Вестфалии (15427), Баден-Вюртемберге (14662). В Берлине зарегистрировано 2970 случая заболевания.(РИА Новости)