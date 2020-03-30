В Германии обеспокоены слишком быстрым распространением COVID-19

В кабмине ФРГ подвели промежуточный итог мерам по самоизоляции, распространение COVID-19 слишком быстрое, чтобы смягчить карантин, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.
«Промежуточный итог очевиден, и это никого не может удивить после такого короткого времени: нам нужно неустанно продолжать применять все меры. Мы должны делать все, чтобы замедлить распространение вируса по Германии. Остановить распространение в настоящее время невозможно», — сказал Зайберт.
Он добавил, что «в настоящее время скорость распространения вируса все еще слишком велика, чтобы смягчить ограничения».(РИА Новости)
| 2020-03-30T17:32:07+00:00 30 марта 2020, 18:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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