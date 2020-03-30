В Германии обеспокоены слишком быстрым распространением COVID-19

В кабмине ФРГ подвели промежуточный итог мерам по самоизоляции, распространение COVID-19 слишком быстрое, чтобы смягчить карантин, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.

«Промежуточный итог очевиден, и это никого не может удивить после такого короткого времени: нам нужно неустанно продолжать применять все меры. Мы должны делать все, чтобы замедлить распространение вируса по Германии. Остановить распространение в настоящее время невозможно», — сказал Зайберт.