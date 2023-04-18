Страны «Большой семерки» договорились вернуть России замороженные активы, но только после окончания войны в Украине и согласия Москвы выплатить репарации.

«Суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся обездвижены до тех пор, пока не будет разрешен конфликт, связанный с нарушением Россией суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в совместном заявлении глав МИД G7 после встречи в Японии.

В нем же подчеркивается, что любое урегулирование конфликта «должно гарантировать, что Россия заплатит за причиненный ею ущерб».

При этом, пока война продолжается, страны G7 планируют ужесточать санкции против России и не давать третьим странам «подрывать» действующие ограничения. В том числе страны группы намерены усилить координацию «для предотвращения и реагирования на поставки оружия в Россию третьими сторонами». В этой связи «Большая семерка» призвала другие государства «прекратить помощь России».

Из-за войны в Украине и последовавших за ней санкций Россия лишилась доступа почти к половине золотовалютных резервов, говорил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Из $640 млрд резервов около $300 млрд оказалось недоступно. (moscowtimes.ru)