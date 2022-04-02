Германия «ни в коем случае» не будет задействовать свои ВС на территории Украины. Об этом в интервью газете Welt am Sonntag заявил генеральный инспектор Бундесвера (ВС ФРГ) Эберхард Цорн.

«В силе то, что говорили и федеральный канцлер, и президент США Джо Байден: мы ни в коем случае не будем размещать собственные силы на территории Украины», — пояснил он.

Цорн добавил, что если переговоры России и Украине не приведут к прекращению огня, то в ближайшее время можно ожидать «ужесточение партизанской войны». По его мнению, Киев уже готовится к подобной тактике ведения военных действий.