В Финляндии через 18 лет после начала строительства начал регулярную работу крупнейший ядерный реактор Европы Olkiluoto 3 (OL3).

Как передает #, об этом сообщает Reuters со ссылкой на оператора атомной электростанции. Отмечается, что новый реактор будет работать не менее 60 лет и удовлетворит около 14% потребностей Финляндии в электроэнергии.