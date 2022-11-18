Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте выступила с заявлением по поводу появившейся информации об отмене продаж пива на стадионах во время чемпионата мира в Катаре.

«После переговоров между властями принимающей страны и ФИФА было принято решение сосредоточить продажу алкогольных напитков на Фестивале болельщиков ФИФА, других фан-направлениях и лицензированных площадках, убрав точки продажи пива с периметра стадиона Катара, где будет проводиться чемпионат мира по футболу 2022 года», — сказано в заявлении.

Стоит отметить, что спонсорский контракт известного пивного бренда с ФИФА составляет порядка 75 млн долларов.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. В матче-открытии турнира хозяева примут сборную Эквадора. Также с ними в одной группе сыграют Сенегал и Нидерланды.