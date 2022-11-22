Депутаты Европарламента призвали ЕС внести «ЧВК Вагнера» в список террористических организаций. Они направили письмо с соответствующим предложением президенту ЕС Шарлю Мишелю и премьер-министру Чехии Петру Фиале, страна которого председательствует в Совете ЕС, пишет Politico.

В качестве основания для причисления наемнической организации к террористам депутаты назвали «продолжающиеся нарушения «Вагнером» международного права в Украине», а также «предыдущие подвиги в других конфликтах». В частности, наемники группы принимали участие в военных конфликтах в Сирии, Судане, Мозамбике и Центральноафриканской республике.

Инициатива получила широкую поддержку депутатов Европарламента – от ультраправых до левых и зеленых. До этого ЕС обвинял «ЧВК Вагнера» в пытках, внесудебных казнях и убийствах во всех частях света, где группа принимала участие в военных действиях. Против группы наемников в конце 2021 года были введены санкции ЕС, в том числе за участие в войне на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

В сентябре этого года предприниматель Евгений Пригожин, которого называют «поваром» президента РФ Владимира Путина, признался, что это он создал «ЧВК Вагнера». По его словам, он задумался об этом в 2014 году после того, как некоторое время «сорил деньгами, чтобы набрать группу, которая поедет и защитит русских» в Донбассе.

«ЧВК «Вагнера» активно воюет в Украине. С сентября Пригожин вербует для участия в военных действиях заключенных. По разным данным, он мог завербовать от 13 тыс. до 23 тыс. человек за два месяца. Теперь же он набирает в российских регионах врачей, которым обещает платить от 250 тыс. до 500 тыс. руб. в месяц за работу на фронте. (moscowtimes.ru)