Лидер левого политического движения «Гражданская революция» в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес был застрелен неизвестными возле своего дома, сообщили в понедельник, 14 августа, его соратники по партии.

Кандидат в президенты от «Гражданской революции» Луиса Гонсалес выразила свои соболезнования близким погибшего. «Эквадор переживает самую кровавую свою эпоху. Этим мы обязаны всеобщему попустительству неумелого правительства и государству, захваченному мафией. Мои солидарные объятия семье коллеги Педро Брионеса, павшего в этом насилии», — написала она в соцсети Х (бывший Twitter).

Несколькими днями ранее в стране убили еще одного политика — кандидата в президенты от движения «Строй» Фернандо Вильявисенсьо. Как сообщала газета El Universo, он был застрелен тремя выстрелами в голову после предвыборной встречи в Кито.

Досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в Эквадоре 20 августа. (DW)