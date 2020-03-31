В чем причина азербайджанской «еврофобии»

Да, не Лига богатых арабских стран, даже не Организация Исламского Сотрудничества, а именно, Европейский Союз решил оказать странам – участницам Программы Восточного Партнерства финансовую помощь в размере 140 миллионов евро.

Да, Европейский Союз является почти единственным институтом, который продолжает свой курс расширения даже в эти трудные дни – напомним, что на днях расширился не только сам ЕС, даже НАТО, который принял в свои ряды очередную страну — Северную Македонию.

Думается, что это весьма хороший знак, т.к. подобные шаги европейских институтов вселяют надежду и оптимизм, которых так не хватает в эти дни людям.

Но тут есть определенные проблемы. К сожалению, не все участники Программы Восточного Партнерства выполнили все требования, предусмотренные Программой. Например, Баку и Минск еще не подписали соответствующий договор с ЕС. Мотивы Минска нам неизвестны. Что же касается аргументов официального Баку, признаться, сперва мы думали, что все вновь упирается в политические моменты. Но потом оказалось, что политические моменты будущего договора уже согласованы, имеются проблемы только в контексте торгово-экономических соглашений.

Понятно, что теперь даже процесс согласования отдельных пунктов будущего договора из-за коронавируса затормозился.

Но если быть искренним, то следует признать, что официальный Баку никогда не выражал явного желания в контексте интеграции в ЕС, наоборот, на различных уровнях не раз было заявлено, что Азербайджан вовсе не намерен интегрироваться в ЕС, вместе этого Баку собирается развивать только двухстороннее сотрудничество с основным европейским институтом.

В чем же, собственно говоря, дело? Думается, что причину азербайджанской «еврофобии» надо искать в дифференцированной политической философии Баку и Брюсселя.

Не секрет, что политические стандарты Баку не очень — то совпадают с европейскими; мы больше стремимся к форме, нежели к содержанию демократии. Да, выход Великобритании из ЕС также усиливает позиции евроскептиков. Но тут ни в коем случае нельзя забывать одну деталь: Азербайджан не Великобритания, т.к. история британских демократических традиций начинается с XI века. Даже перестав быть членом ЕС, Англия останется полностью свободной и либеральной страной, чего не скажешь не только об Азербайджане, но вообще, обо всех постсоветских странах.

Есть и другие моменты. Например, можно взять и такое важное обстоятельство. Отношение ЕС к Азербайджану принципиально отличается, например, от отношения Брюсселя к Анкаре; пока ЕС не делает никаких различий между Азербайджаном и другими бывшими советскими республиками. Это для нас благоприятный шанс, и мы при первой же возможности, должны воспользоваться им.

Тут стоит напомнить, что и у Анкары в свое время был такой шанс, т.к. еще в 50-е годы прошлого века, в начале процесса евро-интеграции, Анкаре предложили стать одним из инициаторов и участников-основателей этого процесса. Но тогдашние власти Турции не оценили это предложение европейских государств должным образом. Таким образом, и мы можем также упустить свой шанс.

Среди прочих причин задержки нашей интеграции в ЕС отмечают и российский фактор. Но давайте, не забывать, что даже Ереван умудрился подписать договор с ЕС. Понятно, что Баку имеет больше иммунитета в отношении возможного давления Москвы – в отличие от Армении, мы не зависим ни от российского газа, ни от российских кредитов в сфере военно-технического сотрудничества и т.д. Но несмотря на это Баку еще маячит в одном ряду с авторитарным Минском, что, конечно, не делает нам чести…

Не стоит забывать, что азербайджанцы являются европейским народом – нас связывает с Европой больше моментов, чем с Азией.

Идеи западничества в Азербайджане имеют двухвековую историю: поверьте, у других народов, особенно, у азиатских не было своих Ахундовых или Гаджибековых, у них не было своего парламента в начале прошлого века, не было даже представления о всеобщем избирательном праве, не было гендерного равенства…

Неужели мы предадим забвению все это? Неужели у нас нет желания и стремления приумножить великие свершения наших славных отцов и дедов? Ведь иной раз мы без устали и с пафосом говорим о демократических достижениях нашей родины в начале прошлого века! Неужели непонятно, что демократия не является антикварным механизмом, ее надо постоянно развивать и поддерживать?..