В бундестаге обвинили США в «оккупации» Германии

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германия до сих пор находится в состоянии оккупированной страны, так как США не желают увозить ядерное оружие с ее территории. Об этом он рассказал телеканалу «360».

По его мнению, американцы используют свое положение, не обращая внимание на чужую позицию.

Парламентарий отметил, что власти ФРГ попытались выдворить военнослужащих США, однако после трехмесячной переписки Вашингтон ответил, что присутствие американских войск в Германии следует воспринимать как дружественный акт доверия и сотрудничества.

Гердт считает, что в настоящее время их войска уже никто выдворять не станет, так как «мир стоит на пороге передела сфер влияния».

«Добровольно отказаться от влияния на Германию — это нереально. Надо молиться, чтобы войска хотя бы оставались там, где есть, — на складах», — сказал представитель бундестага.

Он также добавил, что Европу «просто так никто отдавать не хочет», поэтому каждый стремится защитить свои политические интересы, даже в условиях пандемии.