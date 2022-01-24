В ближайшие дни Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит визит в Иран.

Oб этом заявил в своем выступлении на конференции «Иран и соседние страны» министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдоллахиян.

Он отметил, что Иран и Турция поддерживают хорошие связи, и сказал, что разрабатывается программа визита Эрдогана.

Министр довел до сведения, что планируются визиты Президента Ирана Ибрахима Реиси в ряд соседних стран.

Он позитивно оценил итоги визита Ибрахима Реиси в Россию и добавил, что в ближайшем будущем будут подписаны договора о долгосрочном сотрудничестве между двумя странами: «Достигнута договоренность между президентами Ирана и России по дорожной карте сотрудничества между двумя странами».