Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил в эфире телеканала MSNBC, что Белый дом считает признание Россией «ДНР» и «ЛНР» началом вторжения в Украину.

«Мы считаем, что да, это начало вторжения, нового вторжения России в Украину. И вы уже стали свидетелями начала нашего ответа, который, как мы говорили, будет стремительным и жестким», — сказал представитель Белого дома.

По его словам, своими действиями Россия «сильно снизила вероятность» дипломатического решения украинского кризиса.