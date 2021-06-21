Китай окажется в изоляции, если не впустит на свою территорию международных специалистов, которые пытаются выяснить, при каких обстоятельствах начал распространяться коронавирус. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Говоря о консультациях, которые ранее американский лидер Джо Байден проводил с представителями стран, являющихся союзниками Вашингтона, Салливан отметил: «Это дипломатическая подготовка, сплочение государств, наращивание политического и дипломатического давления на Китай». «Это ключевой элемент предпринимаемых нами усилий с целью поставить Китай перед жестким выбором: либо они подойдут к этому ответственно и впустят следователей, чтобы они могли заняться своей работой и выяснить, откуда все это появилось, либо они столкнутся с изоляцией со стороны международного сообщества», — сообщил он.(ТАСС)