В Беларуси умер первый пациент с подтвержденным коронавирусом

В Беларуси от последствий заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2 скончался первый пациент. Это актер Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа Виктор Дашкевич. 75-летний Дашкевич скончался от последствий заражения коронавирусом в ночь на вторник, 31 марта, сообщила его дочь Виктория в интервью информационному порталу Tut.by.

Правильный диагноз Дашкевичу был поставлен не сразу. В поликлинике у него и его жены сначала выявили воспаление легких и отправили на госпитализацию в тубдиспансер, однако это медучреждение было переполнено, поэтому супругам выписали антибиотики и отпустили их домой. Дома у актера повысилась температура, и дежурный врач рекомендовала немедленно ехать в больницу.

По официальным данным, в Беларуси зафиксировано 152 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 47 человек. В отличие от других стран, в Беларуси пока не введено жестких ограничительных мер по борьбе с SARS-CoV-2. Президент страны Александр Лукашенко считает происходящее «психозом» и обвиняет оппозицию в попытке использовать ситуацию с коронавирусом против действующего режима. (DW)