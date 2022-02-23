Футбольный клуб (ФК) «Карабах» обратился в ЗАО «Бакинский метрополитен» с просьбой внести изменения в режим работы метро в связи с поздним началом матча плей-офф Лиги конференций УЕФА с французским клубом «Марсель».

Как сообщил пресс-секретарь ФК «Карабах» Гюндуз Аббасзаде, на эту просьбу в ЗАО дали положительный ответ.

Подробная информация будет предоставлена общественности ​​в ближайшее время.

Информацию подтвердил глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, в день матча режим работы метро будет изменен для перевозки болельщиков, которые придут на матч на Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова.

В ночь на 25 февраля вход на некоторые станции метро будет открыт для пассажиров до 01:00, сказал Мамедов.

Отметим, что матч «Карабах» — «Марсель» состоится 24 февраля. Начало — в 21:45.