В Баку простились с народным артистом Азербайджана Алибабой Мамедовым.

Покойный был предан земле на первой Аллее почетного захоронения.

В церемонии похорон приняли участие члены семьи покойного, близкие, товарищи по творчеству, а также министр культуры Анар Керимов и представители общественности.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева прислали на церемонию похорон венок.

Известный азербайджанский ханенде (исполнитель мугама), композитор и педагог, народный артист Азербайджана Алибаба Мамедов родился 5 февраля 1930 года в бакинском селе Маштага. В его становлении как мастера ханенде особую роль сыграла своеобразная атмосфера мугама Баку и абшеронских сел.

Музыкальное образование А.Мамедов получил в 1953-1958 годы в Государственной музыкальной школе в классе ханенде Сеида Шушинского. С 1945 года работал солистом Азербайджанской государственной филармонии, в 1978-1988 годы был солистом объединения «Азконцерт».

Он является автором более 100 песен и теснифов, которые вошли в репертуар различных ханенде.

Государство высоко оценивало заслуги исполнителя. Он был удостоен звания заслуженного артиста Азербайджанской ССР (18 мая 1963 года), народного артиста Азербайджанской ССР (17 мая 1989 года), награжден орденом «Шохрат» (4 февраля 2000 года), международной премией «Золотой чинар» (10 мая 2009 года), орденом «Истиглал» (3 февраля 2010 года), орденом «Шараф» (4 февраля 2020 года).

Ханенде Алибаба Мамедов скончался 25 февраля в возрасте 92 лет.