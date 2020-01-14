В Баку прошла встреча азербайджанских и российских журналистов  

В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку состоялась ставшая уже традиционной встреча российских и азербайджанских журналистов. Она была посвящена Дню российской печати, отмечаемому в этот день, сообщает #.
Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов поздравил собравшихся с праздником и вручил ряду журналистов и изданий Почетные грамоты Россотрудничества за активное освещение в 2019 году азербайджано-российских гуманитарных связей.
Состоялся праздничный концерт под руководством старшего преподавателя Бакинской музыкальной академии Алены Инякиной. В нем приняли участие выпускники и студенты Бакинской музыкальной академии Рамиль Гусейнли, Фидан Мамедзаде, Максуд Мусазаде, Аминат Ахмедова, Фируза Беглярова, Гадир Байрамов, Наиля Хасиева и Джамаля Абдинзаде.
Вел концерт студент Азербайджанского университета культуры и искусства Александр Гаджиевский. Следующая подобная встреча с журналистами в РИКЦ состоится в июле, в День азербайджанской прессы.
| 2020-01-14T13:06:46+00:00 14 января 2020, 14:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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