В Баку прошла встреча азербайджанских и российских журналистов

В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку состоялась ставшая уже традиционной встреча российских и азербайджанских журналистов. Она была посвящена Дню российской печати, отмечаемому в этот день, сообщает #.

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов поздравил собравшихся с праздником и вручил ряду журналистов и изданий Почетные грамоты Россотрудничества за активное освещение в 2019 году азербайджано-российских гуманитарных связей.

Состоялся праздничный концерт под руководством старшего преподавателя Бакинской музыкальной академии Алены Инякиной. В нем приняли участие выпускники и студенты Бакинской музыкальной академии Рамиль Гусейнли, Фидан Мамедзаде, Максуд Мусазаде, Аминат Ахмедова, Фируза Беглярова, Гадир Байрамов, Наиля Хасиева и Джамаля Абдинзаде.

Вел концерт студент Азербайджанского университета культуры и искусства Александр Гаджиевский. Следующая подобная встреча с журналистами в РИКЦ состоится в июле, в День азербайджанской прессы.