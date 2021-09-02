Согласно соглашению о военном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой военнослужащие двух братских стран начали совместные учения.

Как сообщает Министерство обороны, основной целью учений с участием азербайджанских и турецких военнослужащих является улучшение взаимодействия армий двух стран в ходе боевых действий, развитие у командиров навыков принятия военных решений и навыков управления подразделениями. Учения также будут включать подводную атаку и подводную оборону.

Двусторонние совместные учения продлятся до 12 сентября.