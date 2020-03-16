В Баку почтили память выдающегося музыканта

Представители общественности посетили могилу выдающегося пианиста, основоположника музыкального направления джаз-мугам, композитора, заслуженного артиста Вагифа Мустафазаде и почтили его память, сообщает Trend Life. Отметим, что сегодня Вагифу Мустафазаде исполнилось бы 80 лет. В мероприятии приняли участие сотрудники Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, и его филиала — Дома-музея Вагифа Мустафазаде.

На мероприятии было рассказано о творческом пути Вагифа Мустафазаде, о том вкладе, который он внес в азербайджанскую музыкальную культуру.