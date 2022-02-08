8 февраля Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой заместителем министра национальной обороны Турецкой Республики господином Мухсином Дере.

Поприветствовав гостей, Министр обороны подчеркнул, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией развивается по восходящей линии. Отметив благотворное влияние искренних отношений глав двух государства в том числе и на военное сотрудничество, генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул, что стратегическое союзничество зиждется на узах дружбы и братства.

В свою очередь, М.Дере особо отметил важность подобных встреч с точки зрения расширения двусторонних отношений.

На встрече состоялся обмен мнениями об участии авиационных средств и военнослужащих ВВС Азербайджана в фестивале «Технофест-2022» в Баку.

В заключение были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, в том числе создание совместных рабочих групп в военно-технической сфере и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.