В Баку обрушилось строящееся здание, пострадали два человека.
Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Поступила информация об обрушении одного из строящихся зданий компании «City Garden» в поселке Кешля Наримановского района столицы.
В настоящее время сотрудниками следственного управления Генеральной прокуратуры проводится осмотр места происшествия.
По предварительным данным, в ходе инцидента несколько человек получили ранения.
Дополнительная информация будет предоставлена общественности в ближайшее время.
Как сообщили Report в компании «Кристал Абшерон», из-за изменений в конструкции строящегося технического здания второй этаж здания был снесен компанией: «В результате два человека получили легкие травмы».