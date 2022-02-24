В Баку обрушилось строящееся здание, пострадали два человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Поступила информация об обрушении одного из строящихся зданий компании «City Garden» в поселке Кешля Наримановского района столицы.

В настоящее время сотрудниками следственного управления Генеральной прокуратуры проводится осмотр места происшествия.

По предварительным данным, в ходе инцидента несколько человек получили ранения.

Дополнительная информация будет предоставлена общественности в ближайшее время.

Как сообщили Report в компании «Кристал Абшерон», из-за изменений в конструкции строящегося технического здания второй этаж здания был снесен компанией: «В результате два человека получили легкие травмы».