В Баку наградили победителей конкурса «20 Января – День влюбленных в свободу»

В Центре искусств «Хатаи» в Баку прошла итоговая выставка и церемония награждения конкурса «20 Января – День влюбленных в свободу» (Azadlıq aşiqləri günü-20 Yanvar), организованная Азербайджанской государственной художественной галереей и Центром искусств «Хатаи» при содействии Министерства культуры Азербайджана, ЗАО «Азербайджанское телевидение и радио», Исполнительной власти Хатаинского района и Союза художников Азербайджана. Мероприятие посвящено 30-й годовщине трагических событий 20 Января, сообщает Trend Life.

На открытии директор Государственной художественной галереи Галиб Гасымов, секретарь Союза художников Азербайджана, народный художник Агали Ибрагимов и народный художник Ариф Гусейнов, директор Центра искусств «Хатаи» Захид Азизов рассказали о важности реализации проекта, который направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Было отмечено, что события 20 Января вошли в историю борьбы за независимость Азербайджана как героическая страница и превратились в символы независимости и суверенитета нашей республики. В этот день азербайджанский народ, продемонстрировав волю к свободе, показал всему миру свою гордость, боевой дух. В конкурсе приняло участие около 400 детей, которые представили около 600 работ. Для итоговой выставки было выбрано 210 работ, лучшие отмечены дипломами.

| 2020-01-19T13:14:05+00:00 19 января 2020, 14:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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