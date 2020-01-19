В Баку наградили победителей конкурса «20 Января – День влюбленных в свободу»

В Центре искусств «Хатаи» в Баку прошла итоговая выставка и церемония награждения конкурса «20 Января – День влюбленных в свободу» (Azadlıq aşiqləri günü-20 Yanvar), организованная Азербайджанской государственной художественной галереей и Центром искусств «Хатаи» при содействии Министерства культуры Азербайджана, ЗАО «Азербайджанское телевидение и радио», Исполнительной власти Хатаинского района и Союза художников Азербайджана. Мероприятие посвящено 30-й годовщине трагических событий 20 Января, сообщает Trend Life.

На открытии директор Государственной художественной галереи Галиб Гасымов, секретарь Союза художников Азербайджана, народный художник Агали Ибрагимов и народный художник Ариф Гусейнов, директор Центра искусств «Хатаи» Захид Азизов рассказали о важности реализации проекта, который направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Было отмечено, что события 20 Января вошли в историю борьбы за независимость Азербайджана как героическая страница и превратились в символы независимости и суверенитета нашей республики. В этот день азербайджанский народ, продемонстрировав волю к свободе, показал всему миру свою гордость, боевой дух. В конкурсе приняло участие около 400 детей, которые представили около 600 работ. Для итоговой выставки было выбрано 210 работ, лучшие отмечены дипломами.