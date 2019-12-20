В Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли проведены мастер-класс

В рамках первого Республиканского фестиваля вокалистов прославленные оперные исполнительницы, сестры — народная артистка СССР Фидан Гасымова и народная артистка Азербайджана Хураман Гасымова провели в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли мастер-класс по вокальному искусству для молодежи, сообщает Trend Life. В мероприятии также приняли участие народная артистка Натаван Шейхова, преподаватели БМА.

Фестиваль – новый проект Mədəniyyət TV, который проходит при организации Министерства культуры Азербайджана. В рамках фестиваля с 17 по 24 декабря известные вокалисты и талантливые молодые исполнители из различных регионов страны представят образцы азербайджанской и мировой классической музыки в сопровождении ведущих музыкальных коллективов страны.

| 2019-12-20T16:39:47+00:00 20 декабря 2019, 19:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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