В Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли проведены мастер-класс

В рамках первого Республиканского фестиваля вокалистов прославленные оперные исполнительницы, сестры — народная артистка СССР Фидан Гасымова и народная артистка Азербайджана Хураман Гасымова провели в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли мастер-класс по вокальному искусству для молодежи, сообщает Trend Life. В мероприятии также приняли участие народная артистка Натаван Шейхова, преподаватели БМА.

Фестиваль – новый проект Mədəniyyət TV, который проходит при организации Министерства культуры Азербайджана. В рамках фестиваля с 17 по 24 декабря известные вокалисты и талантливые молодые исполнители из различных регионов страны представят образцы азербайджанской и мировой классической музыки в сопровождении ведущих музыкальных коллективов страны.