В соответствии с планом действий на 2022 год в видах войск, объединениях, соединениях и воинских частях азербайджанской армии начался новый учебный период, сообщает минобороны Азербайджана.

Учебно-тренировочный процесс в азербайджанской армии будет проводиться в целях обеспечения поддержания высокого уровня боеготовности в соответствии с требованиями Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, приказами и распоряжениями министра обороны, с учетом рисков и реальных угроз на суше, море и в воздухе.